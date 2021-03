SPACCIO COCAINA E MARIJUANA A L’AQUILA: ARRESTATO 54ENNE E COMPAGNA 40ENNE

L’AQUILA – Nei giorni scorsi, a L’Aquila, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto due

cittadini italiani, il 54enne M.S. e la compagna A. R. 40enne, nella flagranza del delitto di illecita

detenzione di sostanza stupefacente.

In particolare, gli investigatori, grazie a mirati servizi di appostamento, procedevano al

controllo della donna che veniva trovata in possesso di circa 7 grammi di cocaina, già confezionata

per lo spaccio; la successiva perquisizione nell’abitazione dove la stessa viveva con M.S.

consentiva di rinvenire e sequestrare altro stupefacente: 50 gr. di marijuana, 35 gr. di hashish e 1,5 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e a materiale per confezionare la sostanza.

In considerazione dell’esito dell’attività esperita, i due soggetti, su disposizione del pm

Guido Cocco, sono stati posti agli arresti domiciliari. Successivamente, il gip del Tribunale di L’Aquila, nel convalidare i due arresti, disponeva l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di L’Aquila e della presentazione giornaliera in Questura per A.R., anche in considerazione dell’assenza di precedenti penali, mentre applicava a M.S. la misura della custodia in carcere, anche perché l’uomo aveva commesso i fatti mentre già si trovava in regime di arresti domiciliari.

Il personale della Squadra mobile, al termine delle formalità di rito, associava l’uomo presso

il carcere romano di Regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il questore di L’Aquila, Gennaro Capoluongo, ha voluto rimarcare e apprezzare il

costante e proficuo impegno della Polizia di Stato nell’attività volta alla repressione dello spaccio di stupefacenti.

Download in PDF©