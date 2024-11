L’AQUILA- La Polizia di Stato ha eseguito nuove misure cautelari nell’ambito della vasta operazione della Squadra Mobile e della Sisco dell’Aquila oordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia su un’associazione dedita al traffico di cocaina.

Questa mattina gli investigatori hanno dato esecuzione all’ ordinanza con il quale il G.I.P. del Tribunale dell’Aquila, all’esito degli interrogatori preventivi, ha emesso 8 misure cautelari a carico di altri indagati nel medesimo procedimento penale. In particolare è stata eseguita una misura cautelare del carcere nei confronti di un albanese che, nel corso dell’indagine, sapendolo irregolare, ha favorito l’ingresso e la permanenza sul territorio dello Stato italiano del capo dell’associazione, trasportandolo, a bordo della propria autovettura, dalla frontiera di Trieste fino a questo capoluogo. Inoltre è stata data esecuzione ad una misura cautelare degli arresti domiciliari per un soggetto macedone che, nel corso dell’indagine, ha consegnato un cospicuo quantitativo di cocaina all’associazione per consentirgli di rispondere, in brevissimo tempo, alla domanda di stupefacente in attesa dell’arrivo di quella costantemente procurata dal canale di rifornimento principale del gruppo.

Infine sono state eseguite altre tre misure cautelari (due ai domiciliari ed un obbligo di dimora nel comune di residenza) nei confronti di 3 soggetti (di nazionalità albanese, ucraina, italiana) che hanno collaborato occasionalmente e più volte con i membri dell’associazione nello spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina in questo capoluogo.