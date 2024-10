SPACCIO DI COCAINA E POSSESSO ILLEGALE DI ARMI: UN ARRESTO DEI CARABINIERI A GIULIANOVA

GIULIANOVA – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Giulianova (Teramo), hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, quale presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso illegale di armi.

I militari, durante alcuni servizi appositamente predisposti per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, avevano notato che l’uomo da alcuni giorni teneva movimenti e contatti strani con diverse persone della cittadina costiera. Nella mattinata del 17 ottobre, i Carabinieri hanno raggiunto la sua abitazione e hanno effettuato una perquisizione all’interno. Quando l’uomo si è trovato davanti i militari, sia in uniforme che in abiti civili, non ha opposto alcuna resistenza. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti: nr.6 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 600 gr; 50 gr circa di cocaina; bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente; euro 4.000 circa in contanti. Inoltre all’interno della vettura dell’uomo sono stati rinvenuti ulteriori 4 grammi di cocaina già divisi in dosi.

Durante l’attività di perquisizione dell’abitazione i militari hanno anche trovato due pistole scacciacani, riproduzioni di armi facilmente scambiabili per armi vere. Una di queste in particolare, sprovvista del regolare tappo rosso, era occultata sotto il cuscino del letto dell’uomo. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e l’uomo arrestato e associato presso il carcere di Teramo. Sulle due armi sono in corso accertamenti al fine di verificare una loro eventuale modifica al fine di renderle offensive.