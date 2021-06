SPACCIO DI DROGA E DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI, DUE ARRESTI A ROCCAMORICE

PESCARA – Gli investigatori della squadra mobile diretta dal vice questore Dante Cosentino, nella serata di ieri, nel corso di una operazione di polizia hanno effettuato una perquisizione in un’abitazione di Roccamorice per la ricerca di sostanze stupefacenti che ha permesso di trovare e sequestrare 33 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, una macchinetta per il sottovuoto e altro materiale per il confezionamento.

F.T. di 30 anni e D’U.A. di 28, sono stati arrestati in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Inoltre, sempre nel corso della stessa perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto 38 cartucce cal. 12, 7 cartucce cal. 12 modificate artigianalmente, 16 cartucce calibro 22 a salve, 23 cartucce cal. 9×17 a salve, due bossoli esplosi di cartucce cal. 9×17 a salve, un manganello telescopico in ferro di 54 cm, per i quali i due arrestati sono stati denunciati per detenzione abusiva di armi e munizioni e, il solo F.T., anche per l’art. 4 della legge 110/75 (porto di armi od oggetti atti ad offendere).

Dei risultati dell’operazione è stato informato il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Pescara che ha disposto per i due giovani la misura cautelare degli arresti domiciliari.