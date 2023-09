SPACCIO DI DROGA A PESCARA: POLIZIA ARRESTA UN 19ENNE E IL COMPLICE DI SOLI 16 ANNI

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Mobile di Pescara, nell’ambito di una mirata attività volta al rafforzamento del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Questore Liguori, ha arrestato un 19enne già noto agli operanti e di un 16enne incensurato, poiché colti nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, all’esito di un mirato servizio, gli operatori hanno deciso di perquisire il maggiorenne, che ha tentato di depistare gli agenti conducendoli un’altra abitazione dello stesso stabile in realtà in uso alla nonna.

Tuttavia gli investigatori, nel corso delle attività d’indagine, avevano accertato quale fosse l’appartamento realmente a disposizione del giovane e, dopo esservi entrati, vi hanno trovato il 16enne seduto al tavolo della cucina, intento alla parcellizzazione e al confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente.

Sono stati quindi rinvenuti e sequestrati complessivamente g. 88 di hashish e g.540 di marijuana, oltre alla somma di 3.185 in contanti, presumibilmente frutto della vendita delle sostanze stupefacenti. Il maggiorenne è stato quindi condotto in carcere mentre il minorenne agli arresti domiciliari