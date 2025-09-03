SPACCIO DI DROGA AL TERMINAL DI COLLEMAGGIO ALL’AQUILA: IN MANETTE UN 18ENNE STRANIERO

L’AQUILA – Prosegue incessantemente l’attività di controllo del territorio ad opera dei Carabinieri, con particolare attenzione rivolta a quelle aree maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza. Proprio in tale ambito si inserisce l’arresto operato lo scorso venerdì sera presso il terminal bus Lorenzo Natali di Collemaggio dai Carabinieri del Nucleo Investigativo L’Aquila.

Era buio quando una pattuglia dei Carabinieri ha perlustrato piani interrati del terminal bus, al fine di identificare e sottoporre a perquisizione personale le persone eventualmente notate in atteggiamento sospetto. Non appena si sono avvicinati ai locali destinati a bagni pubblici del piano 2, un ragazzo si è dato alla fuga, mentre un altro, accovacciato a terra ed intento a raggruppare alcuni involucri, ha provato a fare altrettanto dopo averli lanciati contro i Carabinieri, non riuscendo nell’intento.

L’immediata perquisizione, pienamente giustificata dalle circostanze, ha permesso di rinvenire addosso al giovane, un 18enne di origine straniera, una somma in denaro contante di alcune centinaia di Euro, mentre dagli involucri che erano stati gettati contro i Carabinieri, sono saltati fuori circa 80 grammi di marijuana.

Per il 18enne, già deferito in passato per reati in materia di stupefacenti, è scattato l’arresto in flagranza per detenzione di marijuana ai fini di spaccio ed è stato condotto, su disposizione della Procura della Repubblica, presso le camere di sicurezza della caserma di via Beato Cesidio, in attesa dell’udienza di convalida. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, al pari della somma in denaro, ritenuta essere il provento dell’attività di spaccio.