SPACCIO DI DROGA ALL’AQUILA: STANGATA IN TRIBUNALE PER 3 IMPUTATI E PRESCRIZIONE PER 11

L’AQUILA- Tre pesanti condanne e una serie di dichiarazioni di non luogo a procedere sono state stabilite dal tribunale dell’Aquila in relazione a un giro di spaccio di droga risalente a quasi dieci anni fa. Punto di raccordo dello spaccio era una casa inagibile dopo il sisma.

Il collegio (Ilari, Croci, Pistone) ha inflitto sette anni di reclusione a Gaetano Flora, Elvis Goman e 5 anni e mezzo a Tamara Goman Flores in quanto ritenuti i punti di riferimento e promotori del giro, che comunque non era di vaste proporzioni. Il collegio ha ritenuto per loro esserci l’associazione ma solo in relazione a reati di minore entità con la contestazione dell’articolo 416 in relazione all’articolo 309 (comma 73) che disciplina le pene sullo spaccio di droga.

Diverse le valutazioni della Procura della Repubblica, che aveva invocato 24 anni di reclusione a testa per queste persone.

I giudici, di conseguenza, hanno dichiarato il non doversi procedere ,”nei confronti di Flora Gaetano, Goman Elvis, Rita Tavaglione, Goman Fabio, Goman Lorenzo, Goman Moreno, Goman Flores Tamara, Goman Flores Rodrigo, Goman Flores Alberto, Goman Flores Mirco, Gagliano Carmela Agata, Kacubela Erwin, Veronica Parisse, Eusebiu Raducan, Gianluca Cialfi per i reati loro ascritti (ad esclusione di quelli per i quali è intervenuta la condanna) per intervenuta prescrizione”.

L’avvocato Giulio Lazzaro, che difende tra gli altri Elvis Goman e la Tavaglione, annuncia un ricorso in appello per ottenere una sentenza completamente diversa e, se non altro, delle modifiche più favorevoli almeno nella determinazione delle pene. A suo avviso la associazione a delinquere non sta in piedi.

L’indagine iniziò con delle richieste di arresto che furono respinte dal gip, poi parzialmente accolte in appello, ma poi bocciate dalla Cassazione.