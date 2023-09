SPACCIO DI DROGA: ARRESTATI AD ATRI DUE PESCARESI DAGLI AGENTI DEL COMMISSARIATO

ATRI – Nel pomeriggio di sabato 23 settembre, personale del Commissariato Atri (TE) in servizio di controllo su strada in Silvi nel mentre si apprestava ad operare il fermo di un veicolo in transito, con a bordo due giovani provenienti dalla limitrofa provincia di Pescara, ha sorpreso uno dei due lanciare un involucro di presumibile sostanza stupefacente dal finestrino.

Dagli esiti della perquisizione veicolare e personale effettuata entrambi, un 21enne e un 22enne residenti nella provincia di Pescara sono stati trovati in possesso di un piccolo quantitativo di hashish. La successiva perquisizione domiciliare effettuata dagli stessi operatori unitamente a personale in servizio presso la Squadra Anticrimine del predetto Commissariato di P.S., ha permesso di rinvenire a carico dei predetti, entrambi con precedenti specifici in materia di stupefacenti, ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente.

Nel dettaglio, presso l’abitazione del 21 enne sono stati rinvenuti nr. 5 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo lordo di gr. 494 nonché un ulteriore involucro del peso di gr. 0,37, mentre in casa del 22enne venivano, invece, rinvenuti nr. 16 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di gr. 18, sostanza stupefacente del tipo marijuana pari a gr. 14, altro involucro di sostanza stupefacente del tipo hashish pari a gr. 9, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

I due, previa sottoposizione ad analisi narcotest della sostanza stupefacente con esito positivo, sono stati tratti in arresto perché colti nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacenti, ex art. 73 D.P.R. nr. 309/90 nonché denunciati in stato di libertà per lo stesso reato commesso in Silvi (TE). Ora sono ai dimiciliari