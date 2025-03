SPACCIO DI DROGA: CONDANNATO A SEI ANNI FINISCE NEL CARCERE DI AVEZZANO

AVEZZANO – E’ finito in carcere un cittadino straniero che si trovava già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati legati allo spaccio di stupefacenti.

L’uomo è stato raggiunto dagli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Avezzano (L’Aquila), su mandato della Procura marsicana. Nel febbraio del 2023 fu trovato in possesso di ingente quantitativo di droga. Poi è stato condannato in via definitiva a sei anni, un mese e dieci giorni di reclusione che ora fionirà di scontare nel carcere di Avezzano, oltre al pagamento di una multa di 26.667 euro.