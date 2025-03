SPACCIO DI DROGA NELLA MOVIDA PESCARESE: GIOVANE ARRESTATO DAI CARABINIERI

PESCARA – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia carabinieri di Pescara, impegnati in servizi antidroga predisposti dal Comando Provinciale per contrastare la recrudescenza della vendita e assunzione di sostanze stupefacenti, nella nottata odierna hanno tratto in arresto un 20enne residente nella Val Pescara.

I servizi svolti sono scaturiti a seguito di strani movimenti negli ambienti della movida pescarese, precisamente nella zona di Piazza Unione. Le indagini promosse hanno consentito ai militari, di trarre in arresto, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 20enne, in attesa di occupazione, gravato da precedenti penali specifici.

Nella circostanza, ad attirare le attenzioni dei militari dell’Aliquota Operativa, sono stati due giovani di cui uno minorenne, che si sono avvicinati a gruppi di ragazzi per poi allontanarsi velocemente. Successivamente, all’atto del controllo, i ragazzi erano agitati e nervosi.

I Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo eseguendo una perquisizione personale, pertanto i ragazzi sono stat accompagnati presso gli uffici del NORM della Compagnia di Pescara, dove il ragazzo maggiorenne è stato trovato in possesso di gr. 15 di hashish, gr. 3 di cocaina e circa 80 euro in contanti, mentre sul minorenne la perquisizione è risultata negativa.

Pertanto si è retenuto opportuno procedere a perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 20enne dove è stato rinvenuto un bilancino di precisione. Quanto trovato è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’A.G., la somma di denaro che si presume sia provento di attività illecita, sarà depositata su libretto giudiziario.

Il 20enne si ytova ora nellaCasa Circondariale, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguiranno per accertare dettagli sulla provenienza dello stupefacente.