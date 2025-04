SPACCIO DI DROGA NEL QUARTIERE RANCITELLI A PESCARA: UNA DONNA ARRESTATA DAI CARABINIERI

PESCARA – Una mirata operazione della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pescara, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona Rancitelli, ha portato nella serata di ieri all’arresto di una 50enne colta in flagranza di reato.

Il blitz è scattato nel tardo pomeriggio dell’11 aprile 2025, in un appartamento di via Gallero, già da tempo sotto l’attenzione delle forze dell’ordine a causa di un insolito e continuo via vai di persone, spesso in evidente stato di alterazione. Le segnalazioni dei residenti, stanchi di convivere con una situazione diventata insostenibile, hanno spinto i militari ad avviare un’azione di osservazione e monitoraggio dell’edificio.

Durante il predetto servizio, i militari hanno notato una donna, già nota alle forze dell’ordine, uscire dall’abitazione sotto osservazione e dirigersi con passo spedito verso l’androne del palazzo. Fermata e sottoposta a controllo, è apparsa immediatamente agitata. Le circostanze, un comportamento sospetto, precedenti penali ed il possesso delle chiavi di un appartamento non suo, hanno spinto gli operanti ad eseguire una perquisizione, sia personale che domiciliare.

All’interno dell’immobile, i Carabinieri hanno rinvenuto sulla tavola della cucina diverse dosi di stupefacenti pronte per la vendita: oltre 44 grammi complessivi fra cocaina, eroina e crack, suddivisi in involucri, un bilancino di precisione perfettamente funzionante, denaro contante suddiviso in banconote di piccolo taglio per un totale di € 645,00 ed appunti con cifre e nomi.

Il materiale rinvenuto ha confermato agli investigatori che l’abitazione era utilizzata come base logistica per attività di spaccio.Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, fatta salva la presunzione di innocenza, fino a sentenza di condanna definitiva, la donna, è stata posta ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità da parte di altri soggetti coinvolti e per ricostruire l’intera rete di distribuzione.