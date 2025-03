SPACCIO IN PIAZZA TORLONIA AD AVEZZANO: UN ARRESTO, UNA DENUNCIA E SEQUESTRO DI 17 DOSI DI COCAINA

AVEZZANO– Sabato sera, piazza Torlonia ad Avezzano (Aq), tra il via vai di persone e auto, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno notato una vettura affiancare un’utilitaria parcheggiata, per poi ripartire dopo pochissimi istanti, facendo perdere le proprie tracce nel traffico. La decisione di sottoporre a controllo gli occupanti dell’utilitaria parcheggiata è immediata. L’equipaggio della gazzella si + resa subito conto del nervosismo da parte dei due giovani occupanti, un 23enne alla guida ed un 25enne al suo fianco, entrambi di origine straniera.

Lo stato di agitazione dei due, assieme alla manovra sospetta avvenuta pochi istanti prima, ha giustificato la perquisizione personale e veicolare, che porta al rinvenimento di 17 dosi di cocaina, già confezionata in singoli involucri pronti allo spaccio, trovate nella disponibilità del conducente.

Nelle tasche del passeggero, invece, i carabinieri hanno trovato alcune centinaia di Euro. Lo stupefacente ed il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati. Il 23enne alla guida dell’auto è stato arrestato in flagranza per detenzione di cocaina ai fini di spaccio e, su disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo marsicano, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il 25enne, invece, è stato denunciato in stato di libertà per aver concorso nello stesso reato.