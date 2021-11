CHIETI – Ben 12 arresti e 60 chili, tra eroina e cocaina, sequestrati.

Sono i numeri dell’imponente operazione scattata oggi dei carabinieri di Chieti, a seguito di decine di ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale di L’Aquila su richiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda)

Tra gli arrestati abruzzesi e albanesi.

La regione era in questo traffico, un hub per cocaina ed eroina che arrivava da Belgio e Olanda per poi esser smerciate lungo la dorsale adriatica fino all’Emilia Romagna. La droga prima di arrivare in Abruzzo transitava dall’Albania.

Tra i depositi, uno lungo il fiume Alento, in provincia di Chieti.

Eroina e cocaina venivano trasportate nascoste in intercapedini dei serbatoi oppure in doppi fondi nei cruscotti.

