SPACCIO, PORTO ABUSIVO DI ARMI E GUIDA CON PATENTE REVOCATA: ARRESTATO SULLA A25

L’AQUILA – Nel corso di un normale controllo effettuato sull’autostrada A25, alla vista della pattuglia ha tentato di disfarsi, gettandoli dal finestrino, di diversi panetti di hashish, per un totale di circa un chilo.

Durante la scorsa notte, la Polizia di Stato dell’Aquila, ha arrestato un uomo residente nel territorio molisano, noto alle Forze dell’Ordine per diversi precedenti.

Fermato da un equipaggio della Sottosezione Polizia Stradale di Pratola Peligna – si legge in una nota -, all’interno del suo veicolo è stato rinvenuto, occultato tra alcuni indumenti, un lungo coltello a serramanico ed un manganello rigido con custodia.

A seguito di ulteriori controlli effettuati con le banche dati in uso alle forze di Polizia, è anche emerso che l’uomo non è titolare di patente di guida perché revocata dal Prefetto.

Il soggetto è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e deferito all’Autorità giudiziaria per i reati di porto abusivo di armi e guida con patente revocata.