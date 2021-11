SPACE TERAMO: DAL 15 AL 17 NOVEMBRE INIZIATIVE PER PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANA

TERAMO –Il progetto “SPACE Market -Mercato Culturale Urbano”, che promuove la rigenerazione e l’attivazione culturale di alcuni spazi strategici per Teramo, organizza per lunedì 15 novembre, dalle ore 16 alle ore 19, presso la Sala Ipogea, l’iniziativa “World Cafè”, un momento di incontro aperto a cittadini, studenti, associazioni, artisti e professionisti teramani che potranno confrontarsi su idee e attività da poter realizzare nell’ex pescheria ed ex macelleria del mercato coperto di Piazza Verdi insieme ai cinque giovani manager selezionati dal progetto, che avranno il compito di gestire la programmazione culturale degli spazi.

L’incontro rappresenta un momento di ascolto del territorio e si svolgerà attraverso dei tavoli di lavoro volti a far emergere bisogni a livello di offerta culturale in città, sia pubblica sia privata, i punti potenziali di interconnessione con iniziative culturali già esistenti, suggerimenti per le attività da sviluppare negli spazi dell’ex macelleria ed ex pescheria e in tutto il Mercato Coperto, quando sarà totalmente rigenerato.

Per registrarsi al World Cafè è necessario inviare una mail all’indirizzo spaceteramo@gmail.comentro il 10 novembre p.v., numero massimo di partecipanti 40 persone. È obbligatorio il Green Pass e l’uso delle mascherine negli spazi interni.

GLI ATELIER URBANI – A seguire, il 16 e il 17 novembre, prenderanno il via le esperienze degli Atelier Urbani di Design e Architettura Sostenibile e di Musica Contemporanea, che coinvolgeranno dodici creativi under 35, abruzzesi e non, tra architetti e musicisti, che avranno il compito di esplorare sia lo spazio fisico del Mercato, sia la città di Teramo per scoprirne l’identità, la storia e i patrimoni culturali e per entrare in contatto con il tessuto comunitario locale, attraverso visite guidate e incontri con realtà significative locali. Gli Atelier avranno una durata di trenta giorni, alla fase esplorativa iniziale, seguirà quella dell’immersione territoriale, per la creazione e produzione d’interventi “site-specific” in grado di valorizzare e rigenerare gli ambienti interessati. Gli Atelier si concluderanno il 16 dicembre con la presentazione alla città degli spazi rifunzionalizzati dagli architetti e designer e con performance musicali, sotto la guida dei rispettivi responsabili scientifici, l’Arch. Paolo Robazza e il Maestro teramano Enrico Melozzi.

Space Market, ideato da Melting Pro, è cofinanziato dall’ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale ed è promosso dal Comune di Ascoli Piceno con il Comune di Teramo, Melting Pro, Associazione Culturale SPACE, The Lab Progettazione & Impresa, Beyond Architecture Group (BAG), Associazione Culturale SIV (Società Italiana del Violoncello).