SPACERAISE L’AQUILA: APERTE ISCRIZIONI PER LA SUMMER SCHOOL INTERNAZIONALE

L’AQUILA – Dopo il successo della prima edizione, nel 2026 torna SPACERAISE, la summer school internazionale dedicata alle applicazioni spaziali ad alto contenuto tecnologico e scientifico, promossa da Gran Sasso Tech (GST) e dal Gran Sasso Science Institute (GSSI).

SPACERAISE – si legge in una nota – si caratterizza per un approccio multidisciplinare che coinvolge i Dipartimenti di Computer Science e Social Sciences del GSSI, con le competenze di rinomati docenti internazionali, il know-how delle principali industrie aerospaziali, tra cui Thales Alenia Space Italy e realtà del Distretto Aerospaziale d’Abruzzo, e il contributo di esperti provenienti da enti e agenzie spaziali come NASA ed ESA.

Il programma didattico è articolato in tre moduli intensivi, ciascuno della durata di una settimana, pensati per affrontare le principali sfide tecnologiche e applicative del settore spaziale:

Robotics for Space Applications, dedicato alla programmazione sicura e all’operatività di robot impiegati nell’esplorazione, ispezione e manutenzione spaziale;

Artificial Intelligence for Space, che affronta l’uso dell’intelligenza artificiale a bordo dei satelliti per manutenzione predittiva, analisi delle immagini e rilevamento delle anomalie;

Geospatial Data and Quantitative Analysis, incentrato sullo sfruttamento di fonti di dati geospaziali innovative, tra cui l’osservazione della Terra e il telerilevamento, e tecniche analitiche all’avanguardia per applicazioni concrete in economia, geografia e scienze urbane.

SPACERAISE, completamente tenuta in lingua inglese, si svolgerà a L’Aquila dal 4 al 22 maggio 2026 ed è rivolta a giovani talenti, studenti magistrali, dottorandi, ricercatori e professionisti provenienti da diversi ambiti disciplinari.

“La prima edizione di SPACERAISE è stata un grande successo: un team di 58 docenti internazionali provenienti dal mondo accademico, dall’industria aerospaziale e dalle agenzie spaziali ha formato 150 partecipanti da 32 Paesi. Siamo molto felici di collaborare nuovamente con il GSSI per organizzare questa seconda edizione”, ha dichiarato Giovanni Campolo, direttore scientifico di Gran Sasso Tech.

“Tecnologie come l’intelligenza artificiale e la robotica stanno assumendo un ruolo sempre più fondamentale in vari ambiti delle attività spaziali, dal design alla manutenzione fino all’esplorazione dello spazio. Esse non solo stanno migliorando le capacità operative del settore, ma stanno anche gettando le basi per un’industria più autonoma, innovativa e sostenibile”.

Francesco Basciani, ricercatore del Gran Sasso Science Institute e coordinatore scientifico per la seconda edizione della scuola, spiega: “SPACERAISE 2026 conferma l’ambizione di creare un luogo in cui ricerca, industria e formazione avanzata possano dialogare in modo naturale. La nuova edizione amplia la prospettiva della scuola: alle tecnologie che stanno ridefinendo il settore spaziale, come l’Intelligenza Artificiale e la Robotica, si aggiunge un modulo dedicato ai dati geospaziali e alla loro interpretazione nelle scienze sociali. SPACERAISE 2026 unisce così tecnologia, ricerca e impatto sociale, offrendo ai partecipanti una formazione completa e multidisciplinare sulle sfide moderne del settore spaziale. È un’occasione per confrontarsi con esperti internazionali e per capire come le tecnologie spaziali possano migliorare non solo i sistemi in orbita, ma anche la nostra capacità di analizzare e interpretare il mondo in cui viviamo”.

Le iscrizioni online, aperte dal 10 dicembre 2025, si chiuderanno il 31 gennaio 2026. I candidati selezionati avranno accesso gratuito alle sessioni scientifiche e alle attività di networking previste nel programma. Inoltre, SPACERAISE mette a disposizione borse di studio basate sul merito. Gran Sasso Tech incoraggia candidature provenienti da diverse Nazioni, da diversi background e da specialisti in diverse fasi di carriera.

La seconda edizione di SPACERAISE è finanziata da SAFI3, una rete di scuole di alta formazione del Sud Italia (GSSI, SSC, ISUFI e SSM) nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed è patrocinata dalla Regione Abruzzo.

Per informazioni dettagliate sul programma e sulle modalità di iscrizione, è possibile visitare il sito ufficiale della scuola: https:spaceraise.academy.

FONDAZIONE GRAN SASSO TECH

Gran Sasso Tech è un organismo di ricerca no-profit in cui il mondo accademico e l’industria collaborano per lo sviluppo di tecnologie avanzate e per la formazione, nato nel 2022 per iniziativa dei Gran Sasso Science Institute, centro di eccellenza nella ricerca e nella formazione, e Thales Alenia Space Italia, azienda leader in Europa nel settore aerospaziale. GST sviluppa nuove tecnologie e architetture innovative che possono risultare più difficili da produrre in un contesto industriale, partendo anche da livelli bassi di maturità tecnologica, e ponendo particolare attenzione al settore dello spazio senza tuttavia limitarsi ad esso. GST forma inoltre, in un ambiente internazionale, risorse umane partendo da concreti progetti di sviluppo tecnologico.

GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE

Il GSSI è una scuola di dottorato internazionale, le cui attività didattiche e di ricerca si articolano nelle aree di Fisica, Matematica, Informatica e Scienze Sociali. Fondato nel 2012 all’Aquila come Centro di Studi Avanzati dell’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è stato riconosciuto nel 2016 come Scuola Universitaria Superiore. Attraverso una quotidiana collaborazione e interazione, gli studenti e i ricercatori del GSSI sperimentano un contesto in cui le contaminazioni tra i saperi e gli scambi multiculturali sono all’ordine del giorno. Tra gli obiettivi del GSSI c’è anche quello di mettere le conoscenze scientifiche a servizio della società e di promuovere eventi divulgativi e culturali per il grande pubblico, i cittadini e le scuole.