SPARA DURANTE FURTO E FERISCE PROPRIETARIO DI CASA: INDAGATO CARABINIERE

CHIETI - È indagato per lesioni personali aggravate il carabiniere che lo scorso 29 dicembre a Filetto, in provincia di Chieti, ha ferito con un colpo di pistola il proprietario di un'abitazione, un ingegnere di 38 anni.

Nei confronti del militare si è proceduto alla convalida del sequestro della pistola, del relativo caricatore e di un bossolo repertato sul luogo del fatto.

Il 38enne ferito era stato immediatamente ricoverato al policlinico di Chieti, ed ha avuto una prognosi di 30 giorni. Il militare era intervenuto in seguito alla segnalazione di furto nell'abitazione dell'uomo.

Il proiettile ha raggiunto l'uomo al gluteo, mentre questi era a bordo della propria auto insieme alla moglie: i due stavano tornando a casa proprio perché era scattato l'allarme antifurto.

Sulla ricostruzione dei fatti sono in corso indagini coordinate dal sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Chieti, Marika Ponziani.