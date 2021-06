SPARATORIA AD ARDEA, MORTI FRATELLINI E ANZIANO: 34ENNE CON PROBLEMI PSICHICI BARRICATO IN CASA

ROMA – Morto anche il secondo bambino: erano fratelli i due piccoli, di 5 e 10 anni, centrati dai colpi di pistola esplosi da un uomo in strada ad Ardea, vicino Roma.

Non avevano vincoli di parentela con l’altra vittima che è un uomo di 84 anni.

Secondo quanto appreso dall’AdnKronos, i due bimbi stavano giocando a 30 metri da casa, mentre l’anziano passava in bici.

A sparare sarebbe stato un 34enne con problemi psichici che poi si è barricato in un appartamento di via Colle Romito 238. Al momento non risulta alcun legame tra le tre vittime e l’omicida che ha sparato all’interno del consorzio Colle Romito. Lo si apprende da fonti investigative che stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto questa mattina e di capire il movente della sparatoria.

Sul posto ci sono i carabinieri dei comandi locali che stanno operando con l’aiuto delle aliquote primo intervento del comando provinciale di Roma e dei gruppi speciali. Arrivata anche la madre dell’uomo.

Due strade del comprensorio di villette di Ardea che portano alla casa dell’uomo sono state isolate da polizia e carabinieri, che tengono a decine di metri la stampa. Un drone sorvola l’abitazione dello sparatore e un elicottero è atterrato sul retro. Potrebbe essere la preparazione del blitz del corpo speciale Gis carabinieri. I vigili del fuoco hanno staccato gas e luce dalla zona, secondo quanto riferito.

“Quando abbiamo sentito l’esplosione pensavamo fosse un petardo esploso da qualche bambino. Poi ci siamo avvicinati alla zona e abbiamo scoperto che invece erano colpi di pistola”, è il racconto del presidente del consorzio Colle Romito, Romano Catino, contattato dall’Ansa.

“Abbiamo subito chiamato le forze dell’ordine che sono arrivate molto presto – spiega – Poi ho mandato subito un messaggio nella chat del consorzio per invitare tutti a restare in casa. Per fortuna molti dei consorziati erano al mare. La famiglia dell’omicida – rivela poi – era conosciuta nel quartiere per episodi di molestie e degrado. Più volte sono stati segnalati alle forze dell’ordine. Basti pensare che una persona della nostra vigilanza interna ha il compito di tenere d’occhio quella villetta”.