SPARATORIA IN STRADA AD ARDEA, MORTI ANZIANO E UN BAMBINO: UOMO BARRICATO IN CASA

ROMA – Sono morti un bambino e l’anziano colpiti da colpi di arma da fuoco in una sparatoria in strada ad Ardea, vicino Roma. Restano gravi le condizioni dell’altro bimbo.

Resta barricato nella casa ad Ardea il presunto autore della sparatoria. Sul posto i carabinieri.

“Attenzione. Tutti chiusi in casa c’è una persona che spara nel consorzio”, uno dei tanti appelli rimbalzati sui gruppi social di Colle Romito, il consorzio nel comune di Ardea, dove questa mattina una persona ha sparato in strada colpendo un anziano e due bambini. “Rimanete a casa! Sembra ci sia una persona armata che gira per Colle Romito”, scrive un altro utente.

L’aggressore “si è barricato in casa” dopo la sparatoria. È quanto ha spiegato il sindaco della cittadina, Mario Savarese, a Rainews 24. “Le forze dell’ordine hanno circoscritto l’area, in ogni modo – ha assicurato – non c’è alcun pericolo per le persone”.