SPARATORIA PESCARA, FINA: “VIOLENZA CIECA IN PIENO CENTRO, CONFIDIAMO NELLA GIUSTIZIA”

PESCARA – “Un crimine che non può essere sottovalutato, quello di questa domenica pomeriggio a Pescara”.

Così, in una nota, Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese, che aggiunge: “Nel pieno centro del capoluogo adriatico una violenza cieca contro il dipendente di un ristorante di Piazza Salotto, colpito da tre spari ed ora in rianimazione. Confidiamo nella giustizia e nell’operato delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza a Pescara ed arrestare il violento criminale che senza scrupoli ha portato terrore quest’oggi”.