SPARATORIA PESCARA: NUOVA OPERAZIONE CHIRURGICA PER CAVALLITO, SOPRALLUOGO KILLER PRIMA DELL’AGGUATO

PESCARA – Nuovo intervento chirurgico per Luca Cavallito, il 49enne rimasto gravemente ferito nell’agguato di lunedì sera al Bar del Parco di Pescara, in cui ha perso la vita Walter Albi, architetto 66enne.

L’intervento è finalizzato all’estrazione di un proiettile che il 49enne aveva ancora nella spalla. L’uomo, dopo l’arrivo in ospedale, era già stato sottoposto a più interventi chirurgici, per poi essere ricoverato in Rianimazione. Raggiunto da almeno quattro colpi, ha riportato lesioni a torace, addome, arto superiore destro e volto. Le sue condizioni, seppur stabili, restano estremamente gravi.

Intanto proseguono le indagini. Dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza è emerso che il killer, una decina di minuti prima dell’agguato, aveva effettuato un sopralluogo sul posto, probabilmente per studiare le modalità di azione e per accertarsi della presenza dei due.

Massimo riserbo da parte degli inquirenti, inoltre, su un telefono trovato sul luogo del delitto. Dai filmati si vede chiaramente che il killer porta via dal tavolo di Albi e Cavallito uno smartphone o forse due. Il dispositivo rinvenuto sul posto, dunque, potrebbe appartenere ad una delle vittime e, in tal senso, fornire un contributo alle indagini.