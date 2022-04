SPARATORIA PESCARA, SINDACO MASCI: “TELECAMERE DELLA CITTA’ A DISPOSIZIONE FORZE DELL’ORDINE”

PESCARA – “Sono da poco uscito, dopo circa tre ore, dalla sala di controllo del nostro sistema di telecamere, che abbiamo messo immediatamente a disposizione, unitamente ai nostri operatori informatici della Polizia Municipale, delle Forze dell’Ordine che stanno indagando sull’efferato episodio accaduto oggi a Pescara”.

Lo scrive su Facebook il sindaco di Pescara, Carlo Masci, a proposito della sparatoria avvenuta in un locale di piazza della Rinascita.

“In questo momento il mio pensiero va a quel ragazzo colpito in maniera vigliacca dai colpi di arma da fuoco mentre stava lavorando, prego per lui in questo giorno che avrebbe dovuto essere di Pace e che è stato funestato da questo assurdo episodio. Preghiamo tutti per lui. Sono certo – conclude il primo cittadino – che le indagini in corso permetteranno in tempi brevi di consegnare alla Giustizia il colpevole di un atto tanto inspiegabile quanto violento”.