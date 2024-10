SPARI DI NOTTE A PESCARA: STRANIERO FERMATO DAI CARABINIERI. SEQUESTRATA PISTOLA AD ARIA COMPRESSA

PESCARA – Nella notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) di Pescara sono intervenuti in via Gizio dopo che un cittadino aveva segnalato l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Lo si apprende da una nota dell’Arma. I militari, giunti sul posto unitamente ai colleghi della Sezione Operativa, hanno raccolte le primissime testimonianze che riferivano che i colpi erano stati verosimilmente esplosi da un cittadino di colore.

Dopo una rapida ricerca, i Carabinieri hanno individuato e fermato, poco distante, un cittadino di origine senegalese, classe 1981, già noto alle forze di polizia che sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una pistola ad aria compressa modello “Glock““, priva del tappo rosso, che è stata immediatamente sequestrata. Sono state avviate indagini per chiarirei dettagli dell’episodio e verificare eventuali responsabilità.