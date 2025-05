SPARITA UNA PANCHINA A FONTECCHIO: APPELLO A CHI L’HA PRESA AFFINCHE’ LA RIPORTI DOVE ERA COLLOCATA

FONTECCHIO – Qualche giorno fa, dalla piazza della frazione San Pio, come segnala un residente, Alessio Di Loreto, “è sparita una panchina di legno che, in accordo col Comune di Fontecchio (Aq), il sottoscritto (a proprie spese) aveva fatto smontare e restaurare, al fine di permettere a chiunque di poterne tornare ad usufruire senza correre rischi, visto lo stato fatiscente in cui versavano”.

“Questo episodio, forse una bravata o forse peggio, unito a tanti piccoli episodi di vandalismo/furto che, negli anni, hanno purtroppo caratterizzato molti comuni della nostra vallata, denota lo stato di abbandono di questi posti: restituiti all’antico splendore grazie alla ricostruzione ma divenuti oramai terra di conquista per chiunque vi passi, anche solo per pochi minuti. Anche a costo di essere ripetitivo, dico che si rendono necessari interventi che diano tranquillità e sicurezza ai cittadini: le telecamere sono uno step necessario in tal senso, perchè non è possibile nel 2025 avere ancora a che fare con episodi del genere”.

“Sarebbe necessario, inoltre, sensibilizzare la popolazione (ed in primis le nuove generazioni) alla cura e alla protezione dei beni pubblici: senza queste accortezze, il futuro di questi piccoli borghi è destinato ad essere infausto e pieno di problemi. Concludo augurandomi che chi si si appropriato di questa panchina si ravveda e la ricollochi nel punto dove è stata presa”.