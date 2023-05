SPARITI 51MILA EURO DA CASSE UGL NAZIONALE: EX SEGRETARIO PERETTI, AQUILANO, RISCHIA IL PROCESSO

L’AQUILA- L’ex segretario generale dell’Ugl, Piero Peretti, aquilano di 58 anni, è accusato dalla Procura di Roma di aver usato per se stesso soldi del sindacato e ora rischia il processo per appropriazione indebita aggravata dall’abuso di relazioni d’ufficio. La somma contestata sarebbe di 51mila euro. Lo rivela la redazione romana del Corriere della Sera. Si tratterebbe, secondo quanto riferito, di soldi per servizi legati alla sua casa o la ricarica del cellulare.

Nel mirino il periodo che va dal 2015 al 2018 quando Peretti divenne reggente del sindacato e poi segretario. Contestate 104 operazioni bancarie che sarebbero state decise senza l’autorizzazione degli organismi sindacali.

Secondo il pm Francesco Basentini che ha chiesto il rinvio a giudizio si tratterebbe di attività tese a soddisfare esigenze di carattere personale. Sarebbero 23 i bonifici con la causale “servizi in casa Peretti” con cui sono usciti dal conto Ugl 5.880 euro. Dalle indagini sarebbe emerso anche che altre 7 operazioni bancarie hanno avuto ragioni di carattere personale per una spesa di poco oltre 2mila euro. Altri 29 bonifici hanno riguardato ricariche del cellulare per 550 euro.

Spunterebbero altri 13 bonifici e 48 pagamenti decisi da Peretti per la sede aquilana di Ugl e la somma sarebbe stata di 43mila euro. Si sarebbe anche appropriato di una caparra depositata per la locazione di un locale. Quando è scaduto il contratt0, stando alle carte del pm, egli si sarebbe fatto accreditare 1790 euro della caparra sul suo conto.

Accuse ancora tutte da provare nel corso dell’udienza preliminare nella quale Peretti sarà assistito dall’avvocato Simona Salvoni.