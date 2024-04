SPARITO UN GRANDE TOMBINO IN VIA CARABBA ALL’AQUILA: LA ZONA MESSA IN SICUREZZA

L’AQUILA – Allarme per la pubblica incolumità all’Aquila a causa di un tombino in via Rocco Carabba profondo circa 2metri, largo almeno 60 centimetri, posto a protezione dell’alta tensione, che è stato divelto e portato via. Sul posto per la messa in sicurezza una squadra del Corpo provinciale dei Vigili del Fuoco e personale della Polizia Locale.

Il rischio è stato grosso visto che, non essendo segnalata l’assenza del tombino, qualcuno ci poteva finire dentro con conseguenze anche gravi vista la profondità. E questo anche a fronte della considerazione che in quella zona ci passano tante auto come pure pedoni per via dei molti uffici e negozi che sono in zona.

Ora, anche tramite telecamere della zona, si cerca di capire come sia stato possibile che il grosso tombino sia potuto sparire. La segnalazione è stata fatta da alcuni residenti a un giornalista che ha attivato le forze dell’ordine,