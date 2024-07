SPARO’ ALLO ZIO E ALLA COMPAGNA: CONDANNATO A 10 ANNI

PESCARA – Il tribunale di Pescara ha condannato a dieci anni e quattro mesi di reclusione Nico Fasciani, 25 anni, di Civitaquana (Pescara) al termine del processo con rito abbreviato per il duplice tentato omicidio nei confronti di uno zio, Giancarlo Fasciani (57), e della compagna di quest’ultimo, Paola De Palma (30) feriti gravemente, a colpi di pistola, il 17 maggio 2023.

A darne notizia la Tgr Abruzzo della Rai.

La richiesta della procura per l’imputato era di una condanna a 16 anni e quattro mesi di reclusione: i giudici hanno però escluso l’aggravante della premeditazione come richiesto dai legali della difesa.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto il giovane è andato a trovare i due nella loro abitazione, chiedendo di andare in bagno: una volta uscito ha iniziato a sparare contro la coppia utilizzando una pistola Beretta, calibro 22, che deteneva regolarmente per uso da caccia; ha esploso in totale otto colpi.

I carabinieri della compagnia di Penne – avvertiti dalla donna nonostante fosse ferita – sono intervenuti sul posto, arrestando il giovane nelle vicinanze della sua abitazione.