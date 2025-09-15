SPAZI URBANI, MOBILITA’, AMBIENTE NELLA STRATEGIE TERRITORIALI: VASTO COMUNE CAPOFILA DEL PROGETTO

VASTO – Rigenerazione dello spazio urbano, riattivazione e valorizzazione degli ecosistemi ambientali, interventi di mobilità sostenibile e sostegno alla preparazione e gestione delle strategie. Questi gli ambiti tematici relativi alla Strategia territoriale Fesr di area urbana funzionale di Vasto, capofila del progetto.

La conferenza stampa di presentazione nella sala consiliare del Comune di Vasto (Chieti) è stata organizzata dalla Coalizione Territoriale dell’Area Urbana Funzionale di Vasto.

Presenti in conferenza stampa questa mattina il sindaco di Vasto Francesco Menna, gli assessori Licia Fioravante, Gabriele Barisano e Carlo Della Penna, sempre del Comune di Vasto, alcuni sindaci e rappresentanti dei comuni coinvolti del chietino: Villalfonsina, Casalbordino, Pollutri, Scerni, Monteodorisio, Cupello, San Salvo, Lentella. Presenti anche i tecnici Giuseppe Di Biase del Gal Costa dei Trabocchi e Fabiano Compagnucci del Formez.

“Le Strategie territoriali legate alle Auf – Aree urbane funzionali sono un approccio di sviluppo integrato che fa parte della politica di coesione dell’Unione europea per i ciclo di programmazione 2021-2027 – nelle parole del sindaco di Vasto, Francesco Menna -. L’obiettivo principale è superare l’idea di interventi frammentati e promuovere una visione di sviluppo coesa per un intero territorio”.

Presentata dunque formalmente la Colazione territoriale dell’Area urbana funzionale di Vasto. “Inizia ora la fase di consultazione con il territorio, un momento cruciale per la costruzione di una strategia che deve essere scritta e che vedrà la luce nelle prossime settimane – sempre nelle parole del sindaco Francesco Menna -. La nostra intenzione è focalizzare la strategia sul tema del turismo, in particolare attraverso la rigenerazione urbana e la mobilità sostenibile”.

Il Gal Costa dei Trabocchi è incaricato di supportare la coalizione territoriale nell’elaborazione della strategia territoriale.

Sul piano delle risorse, il quadro finanziario regionale assegna all’AUF di Vasto oltre 3,2 milioni di euro (3.281.404,68 euro). Come queste risorse saranno impiegate: una quota a regia regionale è destinata a promozione e marketing (circa 647 mila euro); una quota al supporto tecnico per l’elaborazione e il supporto alla strategia e per la gestione dell’attuazione (circa 404 mila euro).

“Avremo quindi a disposizione, come territorio, circa 2,23 milioni di euro per progetti concreti – ha aggiunto Francesco Menna -. Questa è una grande occasione per Vasto, per i nove comuni e il loro territorio: per costruire insieme una visione condivisa, per canalizzare ulteriori risorse europee e regionali verso progetti concreti, per rafforzare la competitività, la sostenibilità e la qualità della vita dei nostri cittadini. Il nostro impegno, come amministrazioni locali unite, è di trasformare questi strumenti in risultati tangibili, in piccole infrastrutture, servizi e opportunità che i cittadini possano vivere ogni giorno”.

Il primo incontro, dunque, di un processo di animazione che continuerà nelle prossime settimane per arrivare alla definizione della strategia.