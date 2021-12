“SPAZIO LAVORO FUTURO: PUBBLICATO AVVISO PER COSTITUZIONE CATALOGO ORGANISMI FORMAZIONE

L’AQUILA – Nell’ambito del progetto “Spazio Lavoro Futuro”, finanziato a valere sull’Avviso pubblico “Agorà Abruzzo – Spazio Incluso” della Regione Abruzzo, è stato recentemente pubblicato l’Avviso pubblico per la costituzione del catalogo degli Organismi di Formazione abilitati all’erogazione dei percorsi formativi in favore dei destinatari dell’intervento.

L’iniziativa è realizzata da un’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) con capofila l’Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso – Laga” e annovera un ampio e variegato partenariato pubblico-privato con l’obiettivo di promuovere e sostenere un progetto di innovazione sociale e, in particolare, la realizzazione di un centro di aggregazione presso l’area del galoppatoio di Tossicia, con lo scopo di erogarvi servizi sociali, educativi e per il lavoro.

Attraverso un’articolata azione di sistema, l’intervento intende sviluppare e testare un nuovo modello sostenibile che consenta di contrastare il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale nelle sue diverse forme sostenendo l’inserimento o il reinserimento socio-lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio e vulnerabilità.

In quest’ottica, a seguito dell’iniziale analisi delle buone prassi regionali e nazionali e di una prima stesura di uno studio di fattibilità atto a verificare la sostenibilità economica dell’iniziativa, sono stati valutati alcuni elementi cruciali per il successo del progetto. Tra questi, vi sono le possibilità offerte presso la struttura del galoppatoio di Tossicia che è un “Centro Turistico Polivalente” che si presta sia allo svolgimento di attività di inclusione socio-lavorativa che all’implementazione ed al rafforzamento delle attività turistiche del territorio. Difatti le analisi preliminari hanno messo in luce la possibilità di creare un modello di business sociale nel quale gli utenti svantaggiati – a seguito di un percorso integrato di orientamento, formazione, tirocinio e servizi di assistenza – possano fornire i propri servizi per lo sviluppo turistico dell’area sia attraverso la creazione di nuove imprese operanti nella stessa che mediante il lavoro dipendente presso imprese già operanti sul territorio.

“Replicando le esperienze implementate con successo in altri territori e modellandole sulle peculiarità ricettive dell’area in cui verrà situato il centro, abbiamo pensato all’opportunità di sviluppare una cittadella turistica con variegate attività di gestione dei servizi come ristorante, camping, galoppatoio, campi sportivi, guide turistiche, servizi specializzati per il turismo accessibile e via dicendo, oltre che i correlati servizi di manutenzione, marketing, ecc., dove l’inclusione possa diventare uno dei fattori critici di successo” dichiara Piergiorgio Possenti, Referente del progetto e Responsabile del Sociale per la Comunità Montana Gran Sasso.

In questo contesto, al termine della prima fase delle attività di orientamento, sono stati individuati i percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o di un’attestazione delle competenze da erogare in favore degli utenti in funzione delle potenzialità e dell’inclinazione di ognuno di essi e delle caratteristiche del nascente centro di aggregazione sociale. Ciascun beneficiario potrà fruire di un voucher del valore massimo di 1.500,00 euro che potrà essere speso nell’ambito del Catalogo dei soggetti abilitati all’erogazione dei servizi formativi.

Per iscriversi al Catalogo gli Organismi di Formazione interessati potranno inviare la propria candidatura a partire dal 23/12/2021. Saranno accolte tutte le domande di partecipazione pervenute entro le ore 18.00 del 12/01/2022 secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico reperibile sui siti www.spaziolavorofuturo.it, www.cmgransasso.it e www.eventitalia.net.

I corsi per i quali le Agenzie formative possono candidarsi sono “Addetto alle vendite prodotti alimentari”, “Cuoco/chef”, “Manutentore del verde”, “Operatore amministrativo segretariale”, “Operatore di fattoria didattica”, “Operatore di promozione e accoglienza turistica”, “Tecnico dell’amministrazione economico-finanziaria” e “Web designer”.

Il progetto è finanziato da fondi pubblici ed è pertanto completamente gratuito. Per la realizzazione delle attività le risorse disponibili sono stanziate a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – P.O. 2014-2020 – Asse 2 Inclusione Sociale – Obiettivo tematico: 9 – Priorità d’investimento: 9i – Obiettivo specifico: 9.7 – Tipologia di azione: 9.7.1 – Intervento n. 24 “AGORÀ ABRUZZO – SPAZIO INCLUSO” pubblicato ed approvato con D.D. n. 33/DPF013 del 25/03/2019.

Questi i partner dell’A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) assieme al capofila Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso – Laga” – E.C.A.D. Comunità Montana Gran Sasso: Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo” – Comune di Teramo; Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata” – E.C.A.D. Unione Comuni Città Territorio Val Vibrata; Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino – Vomano” – E.C.A.D. Unione Comuni Le Terre del Sole; i comuni di Campli, Crognaleto, Montorio al Vomano e Tossicia; Fondazione Tercas; S.F.L. Prospettive Soc. coop. soc.; Labor Coop. Soc. a r.l.; Consorzio Futura Soc. coop. soc.; Casartigiani Teramo Ass. provinciale; CNA Teramo; Camera di Commercio di Teramo; Eventitalia S.c.a.r.l.; Fondazione Ecipa Abruzzo; Progetto Innesto Soc. Coop. Soc.; Picasso Coop. Soc.; Consorzio Intercoop Soc. Coop. Soc.; Gran Sasso Laga – Cuore dell’Appennino S.c.a.r.l.; Consorzio Punto Europa S.c.a.r.l. (CO.P.E.); The Lab – Progettazione e impresa S.r.l.s.; Rec Comunicazione S.r.l.; Pikit di Remo Leonzi; Alfabeta Soluzioni per comunicare S.r.l.s..