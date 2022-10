“SPAZIO LAVORO FUTURO”, SI CERCANO ENTI E AZIENDE PER TIROCINANTI

TERAMO – Un avviso per la costituzione di un Borsino di soggetti ospitanti disponibili all’inserimento in percorsi di tirocinio extracurricolare, è stato pubblicato dall’Ambito distrettuale sociale n. 24 “Gran Sasso-Laga” – E.C.A.D. Comunità Montana Gran Sasso, capofila dell’Associazione temporanea di scopo (Ats) promotrice del progetto “Spazio Lavoro Futuro”, che si prefigge di implementare un progetto di innovazione sociale e, in particolare, realizzare un centro di aggregazione per l’erogazione di servizi sociali, educativi/formativi e per il lavoro mediante il coinvolgimento di un partenariato pubblico-privato.

A presentarlo, nella sede del Consorzio Bim a Teramo, sono stati il responsabile di progetto, Piergiorgio Possenti, e Domenico Palombieri, responsabile progettazione di Eventitalia, che in una conferenza stampa hanno illustrato lo stato di avanzamento del progetto, che ha lo scopo di ridurre l’elevato numero di persone e famiglie in situazione di povertà ed esclusione sociale adottando un approccio multifattoriale e sviluppando soluzioni stabili nel tempo che, tramite articolate azioni di sistema, consentano di sviluppare e testare un modello sostenibile.

Il centro di aggregazione sociale – che sorgerà presso il centro turistico polivalente di Tossicia – sarà uno spazio fisico, un luogo di comunità, dove si vive la relazione, l’incontro, la socialità, in cui si fruisce e si promuove cultura; un ambito in cui una comunità possa identificarsi, esprimersi, riunirsi e, all’interno del quale, si possano trovare opportunità di formazione professionale e per ricercare lavoro o promuovere l’autoimprenditorialità.

L’intervento è rivolto a 100 utenti presi in carico dai Servizi sociali professionali degli Ambiti “Gran Sasso-Laga”, “Teramo”, “Val Vibrata” e “Tordino-Vomano”, disoccupati/inoccupati ed in condizione di svantaggio e prevede azioni di presa in carico ed orientamento, percorsi formativi per il conseguimento di una qualifica professionale, tirocini formativi extracurriculari retribuiti ed erogazione di voucher per la fruizione di servizi sostitutivi di cura e assistenza in favore dei destinatari con persone a carico ricomprese nel nucleo familiare.

Le figure professionali per la quali è possibile fare richiesta di tirocinanti sono: addetto alle vendite prodotti alimentari; cuoco/chef; manutentore del verde; operatore amministrativo segretariale; operatore di fattoria didattica; operatore di promozione e accoglienza turistica; tecnico dell’amministrazione economico-finanziaria; web designer. Altre figure potranno essere indicate dall’impresa/Ente richiedente nell’apposito spazio sul modello di domanda. Il matching D/O tra Soggetto ospitante e tirocinante verrà effettuato a cura di Eventitalia e del soggetto promotore dei tirocini, PD Formazione Srl.

I tirocini avranno una durata complessiva di 3 mesi con una calendarizzazione di almeno 20 ore settimanali ed 80 ore mensili. L’indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, pari a 600,00 euro mensili, verrà erogata direttamente da Eventitalia. Resteranno a carico del soggetto ospitante esclusivamente i costi per le coperture assicurative Rc ed Inail.

L’avviso e tutta la documentazione allegata sono reperibili sul sito di progetto al link https://www.spaziolavorofuturo.it/news/avviso-pubblico-per-la-costituzione-del-borsino-di-soggetti-ospitanti-i-tirocini-extracurriculari/.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile visitare il sito www.spaziolavorofuturo.it.

Aziende ed Enti pubblici interessati ad ospitare in tirocinio i beneficiari di progetto possono aderire al Borsino compilando un’apposita dichiarazione di impegno inviandola, debitamente sottoscritta e corredata del documento di identità del legale rappresentante, via pec entro le ore 18,00 dell’11 ottobre prossimo all’indirizzo [email protected] indicando in oggetto la dicitura “Iscrizione Borsino – Spazio Lavoro Futuro”.

Illustrando lo stato di avanzamento dell’intero progetto, poi, è stato spiegato come, ad oggi, tra le altre cose siano stati individuati e formati 100 beneficiari, avviate le attività di presa in carico dei partecipanti ed orientamento e sono state erogate 25 ore ad utente su 34. Sono inoltre stati realizzati sito internet e logo, aperti i canali sui principali social, realizzati video promozionali rivolti agli stakeholders, svolti tavoli di lavoro, confronto e condivisione con gli stakeholder strategici, realizzati convegni di promozione e sensibilizzazione degli attori chiave. E ancora, per la linea di azione “Predisposizione degli strumenti”, è stata prodotta una prima bozza dello studio di fattibilità del nascente centro di aggregazione.