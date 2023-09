“SPAZIO RIMEDIATO”: INIZIATIVE PER LA PROSSIMA STAGIONE PER GLI APPASSIONATI AQUILANI DI TEATRO

L’AQUILA – In occasione dell’ ottavo compleanno di Spazio rimediato sono previste delle iniziative.

” Vi presenteremo”, si legge in una nota,” i nuovi corsi che abbiamo preparato per voi! Da quelli di teatro per adulti, bambini e adolescenti, passando per le lezioni di disegno per tutte le età, fino al decisamente non canonico corso di scrittura creativa. Presentazione della nuova edizione di “Tutto il superfluo necessario”: Tra nuove produzioni inedite, collaborazioni con compagnie di fama nazionale, ritorno di vecchi volti e arrivo di nuovi, quest’anno ci saranno spettacoli per tutti i gusti. Iscrizioni e informazioni : Durante l’evento, avrete l’opportunità di parlare con i nostri insegnanti, conoscere meglio i corsi e iscrivervi per iniziare il vostro percorso insieme a noi. In più, dal 16 settembre al 29, avrete l’opportunità di iscrivervi ricevendo gratuitamente la vostra “Tessera studente” di Spazio Rimediato”.