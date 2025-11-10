SPAZIO RIMEDIATO L’AQUILA: SABATO IN SCENA “MANGIA!” DELL’ATTRICE E REGISTA ANNA PISCOPO

Sesto appuntamento della Stagione allo Spazio rimediato dell’Aquila sabato 15 novembre con il grande ritorno sul palco dell’attrice, regista e autrice Anna Piscopo con il suo spettacolo “Mangia!”, che nel frattempo è diventato anche un importantissimo film in distribuzione in tutta Italia.
“Mangia!” è un flusso di coscienza in cui più personaggi s’intrecciano nel corpo e nella voce di una sola performer per raccontare la storia di una giovane donna che vorrebbe sbarazzarsi del ruolo da emarginata che vive nel mondo provinciale, gretto e bigotto in cui è nata. Per conquistare l’agognata promozione sociale parte per Roma alla ricerca di un lavoro o di un uomo che possa sistemarla.
Perché questo le hanno insegnato, si riesce grazie all’uomo, per cui nutrire soggezione, usando il corpo come merce di scambio. C’è anche il lavoro, ma quello della fisicità, della fatica. Altro non esiste.
E’ l’inizio di un vagare confuso, istintivo, senza punti di riferimento. Lei sente, soffre, si ribella. Ma le radici tribali sono troppo interiorizzate. Ed è la preda ideale per un gioco al massacro dove finirà travolta, e divorata, dalla brutalità di una società spietata.
