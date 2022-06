SPECIAL OLYMPICS: TEAM ABRUZZO AI GIOCHI NAZIONALI ESTIVI DI TORINO

TERAMO – Ai nastri di partenza i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, e il Team Abruzzo c’è. Partirà alla volta di Torino sabato 4 giugno con quattro Team: ASD Team Sport L’Aquila, Team Scavalcando di Pianella, Team Country Club di Francavilla e il Team Scolastico l’Istituto Di Poppa Rozzi di Teramo.

Giunti alla XXXVII edizione, i Giochi 2022 hanno il claim #TORniamoINcampO e i motivi sono chiari: da un lato si evidenzia il capoluogo piemontese come città ospitante, e dall’altro lo svolgimento in presenza, dopo due edizioni in modalità smart a causa della pandemia.

Saranno in tutto 32 le atlete e gli atleti Special Olympics Abruzzo che gareggeranno nell’atletica, nel basket e nell’equitazione sulle 20 discipline presenti: bocce, calcio, basket, bowling, ginnastica ritmica, nuoto, pallavolo, ginnastica artistica, tennis tavolo.

A dare ufficialmente il via ai Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Torino 2022 sarà la Cerimonia d’Apertura in programma domenica 5 giugno alle 21 allo stadio olimpico Grande Torino (madrina dell’evento la cantante Arisa). Verrà trasmessa il 5 e il 6 giugno alle 20:50 su Ray Play 3.

L’evento seguirà il protocollo olimpico, iniziando con la sfilata delle delegazioni e proseguendo con il giuramento dei giudici e degli atleti: Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze.

Protocollo iniziato in Sardegna lo scorso aprile– e il 18 marzo a livello nazionale – quando la fiaccola, simbolo della diffusione dei valori olimpici fra i popoli, è arrivata il 4 aprile a L’Aquila il 5 a Pescara ed il 6 a Sulmona scortata dalle forze dell’ordine e accesa dalle atlete e dagli atleti nel corso di un’importante cerimonia, prima di proseguire verso altre città italiane per concludere la corsa, per l’appunto, a Torino.

“Tornare in campo e confrontarsi, gioire, piangere e superarsi saranno come sempre gli obiettivi degli atleti – spiega Guido Grecchi , direttore regionale di Special Olympics – ma per loro Torino non sarà solo questo: sarà una nuova occasione per migliorare la propria autonomia, mettendo a frutto ciò che hanno appreso ogni giorno ciascuno nel proprio team di appartenenza”.

Il Team regionale di Special Olympics è formato da volontari, organizza eventi sportivi e di sensibilizzazione con scuole, associazioni ed enti. Attualmente conta circa 100 atlete e atleti di tutte le età, con e senza disabilità intellettiva, distribuiti in tutta L’Abruzzo in 5 società accreditate e una decina tra istituti scolastici e plessi suddivisi in scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado.

Le discipline Special Olympics praticate in Abruzzo sono atletica, basket, nuoto, equitazione, pallavolo e sport invernali. Competizioni e allenamenti non hanno limiti di accesso: ciascuno a prescindere dal tipo di disabilità intellettiva può partecipare ad allenamenti ed eventi. Le competizioni inoltre sono aperte a tutti, anche alle persone senza disabilità che possono, pertanto, giocare insieme agli atleti.