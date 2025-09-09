SPESE CONDOMINIALI INSOSTENIBILI: VIVARELLI (FEDERCASA L’AQUILA), “SUBITO BONUS E CONTROLLI SERI”

L’AQUILA – “Le spese condominiali stanno diventando un problema insostenibile per moltissime famiglie aquilane ed abruzzesi. È indispensabile che le istituzioni intervengano con urgenza, per evitare che questa situazione degeneri ulteriormente”. A lanciare l’allarme è Marcello Vivarelli, delegato Federcasa e segretario regionale Fesica-Confsal Abruzzo, che mette in evidenza “le gravi contraddizioni del sistema attuale”.

Vivarelli denuncia “l’assurdità di chiedere a famiglie con Isee pari a zero di pagare interamente i costi condominiali o le spese di compartecipazione. Non è accettabile ridurre il canone di locazione in base al reddito e poi scaricare tutte le altre spese sugli inquilini. Così si finisce per chiedere a chi non ha nulla di sostenere migliaia di euro l’anno. È un controsenso che viola i principi costituzionali di tutela dei cittadini più deboli. In questi casi devono intervenire i proprietari, cioè il Comune o l’Ater, non certo gli inquilini”.

Un altro nodo cruciale, secondo Vivarelli, riguarda la verifica delle reali condizioni familiari e reddituali.”Occorre un controllo serio – afferma – sui nuclei familiari, perché ci sono situazioni in cui più persone contribuiscono al reddito, ma sulla carta risulta un Isee bassissimo, persino pari a zero. Questo genera disparità e ingiustizie che vanno denunciate con chiarezza”.

Vivarelli propone inoltre l’istituzione di un bonus specifico per le spese condominiali e di compartecipazione, analogamente a quanto già previsto per altre necessità.”Non possiamo lasciare sole le famiglie più fragili davanti a un problema che ormai colpisce tutti. Se esistono bonus per sostenere altre categorie, devono essercene anche per far fronte alle spese condominiali”, è il suo appello. “Chiunque voglia chiarimenti o supporto – conclude – può trovarmi presso la sede del sindacato Fesica-Confsal Abruzzo, in Piazza Simon Bolivar n.2 all’Aquila, dove sono sempre disponibile ad ascoltare cittadini e famiglie in difficoltà”.