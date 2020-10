SPETTACOLO, AL VIA 43ESIMA STAGIONE DELLA RICCITELLI DI TERAMO: MARSILIO, “IMPEGNO ENCOMIABILE”

TERAMO – “L’avvio della stagione dei Concerti della Società della Musica ‘Primo Riccitelli’ di Teramo quest’anno assume un valore particolare perché realizzata in un contesto difficile, dovuto all’emergenza sanitaria. Il direttore artistico della Riccitelli, Nazzareno Carusi, ha fortemente voluto dare un segnale di tranquillità e di speranza nel contempo, offrendo al pubblico uno spettacolo musicale, con l’esibizione della pianista Beatrice Rana, vanto d’Italia nei teatri e nelle sale da concerto di tutto il mondo”.

Lo ha dichiarato, in una nota, il governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in occasione dell’inaugurazione della 43° Stagione dei Concerti della Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli” di Teramo.

“Il mondo dello spettacolo in questi mesi ha sofferto e sta soffrendo in maniera particolare la crisi. La volontà che il Maestro Carusi ha saputo mettere in campo, pur consapevole di avere un pubblico ridotto a causa del distanziamento sociale, rappresenta un segnale di grande forza da trasmettere a tutti i cittadini. Un messaggio ancor più importante perché rappresenta un gesto di così grande amore per la cultura fatto da un abruzzese nei confronti della sua terra”, ha scritto.

