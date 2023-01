SPETTACOLO DI MASSIMO RANIERI IL 5 AGOSTO A CHIETI. IN VENDITA I BIGLIETTI PER L’EVENTO

CHIETI – Riprende il viaggio di Massimo Ranieri, insieme al suo pubblico, con il nuovo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”. Appuntamento in Abruzzo all’Arena La Civitella di Chieti per il prossimo 5 agosto alle 21:15.

I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Best Eventi, sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): poltronissima vip numerata 80,50 – poltronissima numerata 69,00 – poltrona perimetrale numerata 57,50 – tribuna non numerata 43,70 (diritti di prevendita inclusi). Info: 085.9047726 www.besteventi.it

Dopo più di 800 repliche di “Sogno e son desto” ecco un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Tra le tante canzoni ci sarà anche il brano vincitore del Premio della Critica a Sanremo 2022, “Lettera di là dal mare”.

Il pubblico ascolterà anche bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo nuovo album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, uscito il 18 novembre, con la produzione musicale di Gino Vannelli.