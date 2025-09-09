“SPETTACOLO NARRATIVO”: LETTERATURA, MUSICA E ARTE SI FONDONO A PESCARA

PESCARA – Una serata culturale unica tra lettura scenica, musica dal vivo, pittura e dialogo.

Sabato 13 settembre, alle ore 18.30, lo stabilimento balneare Lido Azzurro di Pescara (Lungomare Papa Giovanni XXIII, 53) ospiterà lo “Spettacolo Narrativo”, un evento culturale e originale che unisce lettura, musica, immagini e dialoghi, ispirato ai testi dello scrittore e regista teatrale Paolo Dal Canto.

Direttamente da Bergamo, l’autore sarà presente a Pescara per condividere dal vivo i racconti tratti dalle sue opere “Sfatti di cronaca” e “Il lenzuolo”, pubblicati da Edizioni Mondo Nuovo. Le sue storie, ironiche e taglienti, affondano nella cronaca e nell’animo umano, restituendo uno sguardo lucido e spesso provocatorio sulla quotidianità.

Durante la serata, i testi prenderanno forma attraverso una narrazione corale e multisensoriale. A interpretare visivamente i racconti sarà Moira Roncato, artista contemporanea e arteterapeuta, che creerà immagini dal vivo per accompagnare il flusso narrativo. Un dialogo tra parole e musica con Stefano Taglietti, musicista e musicoterapeuta, che costruirà un accompagnamento sonoro dal vivo, pensato per evocare emozioni e suggestioni.

Aniello Di Maio, cofondatore del blog Book Rider, intervisterà Paolo Dal Canto e guiderà il pubblico attraverso le trame, i temi e le curiosità legate alla sua scrittura e al suo sguardo sul mondo.

La partecipazione all’evento prevede un contributo di 20 euro, che comprenderà un aperitivo e un libro a scelta dell’autore.

Consigliata la prenotazione, scrivendo all’indirizzo email: info@edizionimondonuovo.com.

L’iniziativa è promossa da Edizioni Mondo Nuovo, in collaborazione con la Biblioteca Carlo Maria Martini e il progetto Lector in Fabula.

Paolo Dal Canto

Nato a Bergamo nel 1964 inizia a scrivere in prima elementare. Le sue prime opere sono i nomi di animali, di verdure e di frutta, ma passeranno un bel po’ di anni prima che questi suoi primi sforzi prendano le sembianze di qualcosa se pur lontanamente simile ad un’opera letteraria. Nel 1998 comincia a scrivere testi per la compagnia teatrale Operai del Cuore, della quale è regista, e ancora oggi per i Pensattori. Del 2020 la sua prima pubblicazione con la casa editrice Mondo Nuovo, una raccolta di racconti dal titolo “L’UOMO LIVELLA”. A suo agio con la narrativa breve nel 2021 e 2022 escono con la stessa casa editrice altre due raccolte: “NON DIRMI CHE TI PIACE BARICCO” e “SPUTI”, per la quale si avvale della collaborazione dell’illustratore toscano Federico Quiliconi. Nel 2023 esce il suo primo romanzo “IL LENZUOLO” e nel 2024 torna a scrivere racconti con “SFATTI DI CRONACA”, illustrato dall’artista Moira Roncato, entrambi i libri pubblicati sempre dalla casa editrice Mondo Nuovo.

Lo stile di Dal Canto è irriverente, distopico, dissacrante, tragicomico e al limite del surreale, capace di emozionare e provocare. Accompagnato dal musicista Stefano Taglietti, in cambio di cibo e di un buon calice di vino, l’autore porta in giro per l’Italia folli reading teatrali per presentare le sue opere.