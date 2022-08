SPIAGGE ABRUZZO: SIB PREVEDE IL TUTTO ESAURITO, ENTRANO IN FUNZIONE DUE AMBULANZE DEL MARE

PESCARA – “È partito il conto alla rovescia per uno dei momenti più attesi dell’estate, il Ferragosto: molte sono le iniziative che animeranno questo periodo clou con i lidi in fermento impegnati nell’organizzazione degli eventi. Si prevede un weekend lungo, intenso, con il tutto esaurito sulla costa malgrado le condizioni meteo instabili, giorni dedicati alla musica, allo svago e al divertimento”.

Lo prevede il presidente Sindacato Italiano Balneari (Sib) per l’Abruzzo, Riccardo Padovano.

Padovano annuncia anche che “in qualità di iresidente della “Soc. Coop. Balnearia Servizi a r. l.”, in collaborazione con il Sib e con la Life Pescara ODV, abbiamo voluto ulteriormente fare la nostra parte predisponendo, per le giornate di Sabato 13, Domenica 14 e Lunedì 15, la seconda “Ambulanza del Mare” sul litorale di Pescara Sud, presso il Lido “Vigili del Fuoco”, che si andrà ad aggiungere a quella già operativa nei fine settimana al “Lido del Carabiniere” sulla riviera Nord”.

Questi Equipaggi, per l’occasione in servizio fino alle ore 20:00, saranno attivabili in caso di necessità dal 118 ed andranno ad integrare ulteriormente la rete provinciale dell’emergenza urgenza extraospedaliera che ringrazio per l’incessante servizio svolto. Ulteriori ringraziamenti per la preziosa collaborazione e ospitalità vanno al Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise ed al Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Pescara ed a tutti gli Operatori delle Forze di Polizia e Soccorso in servizio in questo periodo. Auspico che queste giornate trascorrano in maniera serena, che prevalga il buon senso e che ci si diverti responsabilmente. Buon Ferragosto a tutti, agli Imprenditori Balneari e al Personale dei Lidi!”