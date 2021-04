SPIAGGE ABRUZZO: SIB, “PRONTI A RIPARTIRE IN SICUREZZA, SI VALUTI VACCINI OPERATORI SETTORE”

PESCARA – “Siamo pronti a ripartire nelle nostre spiagge e a farlo in massima sicurezza. Le linee guida nazionali saranno identiche a quelle dello scorso anno come da noi chiesto. Questa è anche la posizione delle Regioni. Per cui aspettiamo con fiducia la formalizzazione sia della data di apertura, che dovrebbe essere il 15 maggio, sia le modalità operative, che saranno quelle dello scorso anno”. Lo dichiara il presidente Sib Abruzzo, Riccardo Padovano.

“Le misure anti Covid saranno implementate e dopo aver lavorato un anno su questi protocolli e sul loro miglioramento, siamo più che mai convinti di poter offrire una stagione estiva all’altezza”. “Siamo super pronti ad accogliere bagnanti e turisti da San Salvo a Martinsicuro e a farlo nella massima sicurezza. Colgo l’occasione per chiedere alle Asl di prendere in considerazione la possibilità di vaccinare gli operatori del settore, a garanzia loro e della clientela. Al di là di degli strumenti già adottati nel 2020, come App e prenotazioni per ingressi, credo ci sia tanta voglia di normalità e socialità che solo le nostre spiagge possono dare”.

Tra le novità annunciate “ci stiamo organizzando con Trenitalia e con Tua per mettere in piedi pacchetti turistici balneari mirati, per far viaggiare i bagnanti sui mezzi pubblici dando biglietto e accessibilità alle spiagge. Il settore balneare con l’indotto dà lavoro a migliaia di persone. Grazie alla consociata Lifeguard-Salvamento potenzieremo la sicurezza in mare e in spiaggia con postazioni fisse aventi Bls e Bls avanzato. Abbiamo voluto migliorare in particolare il servizio di salvamento – conclude Padovano – per far sì che i bagnanti possano soggiornare in sicurezza grazie alla presenza dei bagnini e del personale della Lifeguard-Salvamento che opererà lungo tutto il tratto di spiaggia abruzzese”.