SPIAGGE SICURE, 21MILA EURO AL COMUNE DI SAN SALVO PER PREVENZIONE ABUSIVISMO E CONTRAFFAZIONE

SAN SALVO – Spiagge sicure estate 2021. Il Comune di San Salvo si è visto assegnare dal Ministero dell’Interno la somma di 21mila euro per sostenere l’impegno di prevenzione e contrato dell’abusivismo commerciale e della contraffazione.

“Una buona e importante notizia che premia il nostro costante impegno contro l’abusivismo commerciale che ci vede da anni impegnati ogni estate sulle nostre spiagge a difesa della salute dei cittadini, un doveroso impegno a tutela dei commercianti onesti, mentre la stretta sulla contraffazione serve anche per tutelare la salute dei cittadini. E’ un segnale di attenzione sicurezza alle nostre comunità” afferma il sindaco Tiziana Magnacca.

“Purtroppo la piaga del commercio abusivo – commenta l’assessore alla Sicurezza Fabio Raspa – costringe l’utilizzo di uomini e mezzi, seppur talune volte in maniera congiunta con le altre forze di polizia e la Capitaneria di Porto, che invece potrebbero essere invece impegnati nelle altre attività di servizio considerando l’aumento della popolazione nel periodo estivo”.

La somma è stata assegnata in quanto il Comune di San Salvo è risultato tra i primi 100 comuni litoranei italiani, con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti, per numero di presenze nelle strutture ricettive. Il finanziamento è utilizzabile per l’assunzione di personale a tempo determinato della Polizia locale e per l’acquisto di mezzi e attrezzature.