SPID, CANISTRO PRIMO COMUNE IN ABRUZZO A OFFRIRE SERVIZIO DI RILASCIO

CANISTRO – Dal 1 Febbraio 2022, presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Canistro, sarà possibile ottenere gratuitamente le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) necessarie per accedere a numerosi servizi online della Pubblica Amministrazione.

Il comune di Canistro ha, infatti, ottenuto la qualifica di RAO Pubblico, ossia di soggetto incaricato dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) alla verifica dell’identità personale ai cittadini che vogliano dotarsi di SPID.

Canistro è il primo Comune in Abruzzo ad offrire questo servizio per i cittadini e tra i primi 100 in Italia.

“Il servizio sarà totalmente gratuito”- dichiara il consigliere Maurizio Natalia con delega all’innovazione digitale – “Siamo riusciti a valorizzare il portfolio dei nostri servizi digitali sfruttando al massimo il lavoro operato da privati e messo a disposizione della collettività delle Pubbliche Amministrazioni in modo semplice, veloce e intelligente.”

Soddisfatto di questo risultato – dichiara infine il sindaco Vitale – perché ottenuto in tempi rapidissimi nonostante le numerose operazioni tecniche necessarie per adeguare i sistemi agli standard richiesti.

Un risultato non raggiungibile senza il lavoro del consigliere Natalia che ha personalmente operato le configurazioni tecniche necessarie, mettendo a disposizione la sua professionalità per il Nostro Ente.

È nostra intenzione continuare ad investire risorse sul fronte dell’innovazione digitale, per fornire servizi nuovi e facilmente accessibili a tutti i cittadini”.