SPOLETO, PREMIO INTERNAZIONALE MENOTTI FESTIVAL LETTERATURA 2021 ALLA GIORNALISTA PELLICCIONE

L’AQUILA – Premio internazionale Menotti art Festival letteratura 2021 alla giornalista aquilana Monica Pelliccione. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito alla scrittrice, sabato scorso, nel chiostro di San Nicolo’ a Spoleto, per il libro “L’Aquila, le 100 Meraviglie (+1)” (Tipymedia), edito nel 2010 in occasione del decennale del sisma. All’appuntamento clou della letteratura contemporanea hanno partecipato editori e critici di fama nazionale.

Il premio, patrocinato dell’Unione Europea, dall’Istituto Europeo per la formazione e l’orientamento, dall’Associazione culturale Giovani Europeo, Insieme per comunicare l’Europa, Fondazione Tau, dall’Accademia universitaria per gli sudi giuridici europei e dall’Associazione internazionale critici letterari, è stato conferito dal presidente dello Spoleto art Festival, Luca Filipponi, dal direttore artistico letteratura, Angelo Sagnelli e dal segretario generale Paola Biadetti. “L’Aquila , le 100 Meraviglie (+1), racconta, per testi e immagini, curate dal fotografo di guerra, una città in rinascita catturando gli scorci più suggestivi, i monumenti, le chiese e gli edifici storici principali, restituiti alla vita dopo il restauro.

Dalle antiche e possenti Mura urbiche, che circondano il centro storico, alla maestosa facciata della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Lo sguardo del lettore si posa sul ricco colonnato neoclassico del Palazzo dell’Emiciclo, nel Quarto San Giorgio, e sulla Basilica di San Bernardino, nel Quarto di Santa Maria. Scende verso la Scalinata Monumentale per ammirare i bastioni del Castello Cinquecentesco, testimonianza della dominazione spagnola della città. Tre le meraviglie spiccano l’Amphisculture, opera di land-art dell’artista newyorkese Beverly Pepper, il modernissimo Auditorium del Castello, progettato da Renzo Piano all’interno del parco del Forte Spagnolo, e lo Smart tunnel, un’infrastruttura sotterranea all’avanguardia.

Pelliccione, che ha ricevuto per le sue opere letterarie numerosi premi nazionali e internazionali, è autrice di “L’Aquila e il polo elettronico. Retroscena di una crisi” (2005), “Nel nome di Celestino. Una nuova luce per L’Aquila” (2009), “San Pietro della Jenca. Il santuario di Giovanni Paolo II sul Gran Sasso d’Italia” (2013), “Storie di donne” (2019), “L’Aquila – Le 100 Meraviglie +1” (2019) e “Pastori d’Abruzzo” (2019), “Personaggi aquilani” (2020).