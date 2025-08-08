SPOLTORE: ARRESTATA DALLA POLIZIA UNA DONNA TROVATA CON QUASI TRE CHILOGRAMMI DI DROGA

PESCARA – Continuano i servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti da parte della Polizia di Stato, nel corso dei quali, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pescara hanno proceduto ad un altro arresto. Si tratta di una 64enne della provincia di Pescara che avevano allestito una postazione di spaccio all’interno del proprio appartamento sito nel comune di Spoltore.

In particolare, nell’ultimo periodo, gli investigatori hanno approfondito gli accertamenti sulla donna, dopo aver notato un sospetto andirivieni dal suo appartamento. Così, dopo aver monitorato l’appartamento utilizzato per la vendita del narcotico, i poliziotti hanno organizzato un servizio mirato ed hanno sequestrato complessivamente oltre 1,7 chili di eroina e oltre 1 chilo di cocaina, tutto ripartito in involucri da 50 e 100 grammi. La donna, al termine delle formlità, è stata condotta presso la casa cricondariale di Chieti.