SPOLTORE: COMUNE CHIEDE INDAGINE SULLA PRESENZA DI BRANCHI DI LUPI NEL TERRITORIO

SPOLTORE – Un’indagine sugli spostamenti dei lupi nel territorio di Spoltore. A chiederla l’amministrazione comunale che ha raccolto le segnalazioni dei cittadini sui vari avvistamenti, in particolare a Caprara, e ottenuto l’intervento ai Carabinieri Forestali.

“C’è stato un confronto con il Comando dei Carabinieri Forestali di Pescara, e li ringrazio per l’immediata disponibilità a intervenire” afferma il sindaco Chiara Trulli.

“Mi hanno garantito una serie di pattugliamenti e l’utilizzo di fotocamere per verificare l’effettiva presenza di questi animali”. Spesso, infatti, vengono scambiati per lupi altri canidi. “E’ necessario poi fornire alcune raccomandazioni: prima di tutto eliminare ogni fonte di cibo nei pressi delle abitazioni, fare molta attenzione anche ai mastelli dell’organico e a non abbandonare rifiuti. E’ poi fondamentale non lasciare i propri animali legati, pratica del resto proibita dalla legge: i cani alla catena, ad esempio, non possono scappare e non riescono a difendersi. Non lasciare gli animali domestici e di allevamento incustoditi o in ricoveri poco idonei, in particolare nelle ore notturne”.

Il primo cittadino ricorda inoltre che i lupi sono specie protette: l’unico modo per allontanarli è non non far trovare loro cibo. “Se non trovano da mangiare” prosegue “si allontanano in poco tempo dalla zona”.

Prima di valutare altri interventi sarà necessario accertare la presenza dei lupi, ma la ricerca di cibo spinge sempre più animali selvatici in zone urbanizzate: l’eventuale presenza di lupi (canis lupus, e di altri animali selvatici) a ridosso e a volte nei centri abitati è un fatto assolutamente normale ed è legato agli spostamenti di cinghiali e altri ungulati. Anche se i lupi generalmente non attaccano l’uomo, si raccomanda di non avvicinarsi se casualmente si incontrano e assolutamente di non cercarli nel territorio.

“Nei prossimi giorni potremo dare ulteriori aggiornamenti sulla base delle indicazioni che i carabinieri raccoglieranno con pattugliamenti e telecamere. L’amministrazione è a disposizione per fornire ulteriori elementi sugli avvistamenti”.