SPOLTORE, CRISI IDRICA: SINDACO TRULLI CONTRO ACA, “BASTA RITARDI APERTURE, ORA INTERVENTI CONCRETI”

SPOLTORE – Il sindaco di Spoltore (Pescara), Chiara Trulli, ha scritto ad Aca per chiedere con urgenza la risoluzione delle disfunzioni organizzative che hanno portato in ripetute occasioni, e nella settimana in corso a frequenti episodi di ritardi nella riattivazione del servizio idrico.

Si chiedono interventi concreti – riporta l’Ansa – per gestire le sospensioni notturne senza patire il giorno dopo ritardi nella riattivazione del servizio, ma soprattutto che si possa nel periodo natalizio interrompere le chiusure per evitare sacrifici alla popolazione già stremata dalle chiusure.

“Solo in questa settimana già due volte, nella giornata di ieri, 20 dicembre, per il serbatoio di Villa Raspa e nella giornata di oggi, 21 dicembre, per il serbatoio del Montinope, l’acqua è stata riaperta con notevole ritardo arrecando enormi disagi alla popolazione ed anche ai servizi pubblici del territorio – scrive Trulli – Stiamo accettando le chiusure che sono legate alla scarsità della risorsa idrica ma non possiamo tollerare i disagi legati a inefficienze organizzative. Il servizio idrico, che già oggi langue criticità per la siccità protratta e l’incapacità del sistema delle reti di limitare dispersioni idriche sulle linee, deve essere garantito con la massima puntualità, in special modo dovendo tollerare le chiusure notturne. Chiedo pertanto che, al fine di ridurre i rischi legati a disfunzioni organizzative nelle operazioni manuali di riapertura, si possano sostituire i metodi attuali con sistemi automatizzati e tempo”.