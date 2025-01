SPOLTORE: CUSTODIVA DROGA NEL GARAGE, 37ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA. ALTRI 3 NEI GUAI

SPOLTORE – Nel corso dei servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne, trovato in possesso di circa 130 grammi di stupefacente di vario tipo.

Gli investigatori della Squadra Mobile avevano posto l’attenzione su un garage di Spoltore nel pescarese, in cui, nelle ultime settimane, erano stati registrati anomali movimenti di persone lì non residenti. Pertanto, dopo aver realizzato un’attività finalizzata ad accertare se l’immobile fosse utilizzato per lo spaccio di stupefacenti, gli investigatori hanno constatato che all’interno vi era effettivamente del narcotico, già suddiviso in dosi pronte per essere vendute, di ben tre tipologie differenti (cocaina, hashish e marijuana), oltre al materiale idoneo al confezionamento.

Il proprietario del garage, colto nella detenzione di detto materiale, è stato quindi tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si tratta del sesto arresto effettuato dalla Squadra Mobile per reati in materia di stupefacenti in pochi giorni, preceduto dai due che hanno permesso di liberare un alloggio di edilizia popolare occupato abusivamente per essere utilizzato per la vendita di stupefacente, nonché da quello di una coppia che aveva organizzato una piazza di spaccio in una zona centralissima di Pescara e di un 19enne colto in possesso di circa 450 g. di hashish.

Riguardo a questi ultimi, mentre il 19enne è stato tradito dall’attegiamento sospetto e dal nervosismo manifestato al momento del controllo da parte degli operatori nei pressi della Stazione Centrale, per la coppia, un uomo di 25 ed una donna di 27 anni di origini pugliesi, gli investigatori hanno posto in essere dei servizi mirati che hanno permesso di scoprire come l’appartamento fosse stato affittato appositamente per adibirlo allo spaccio di cocaina.

In occasione dell’arresto dei due indagati, infatti, i poliziotti hanno colto un cliente mentre usciva dall’immobile con lo stupefacente appena acquistato; a quel punto, effettuata la perquisizione dell’appartamento, sono stati trovati altri 100 g. di narcotico e la somma di 2.755 euro in contanti, sequestrati in quanto verosimile provento dell’attività di spaccio, essendo i due arrestati privi di attività lavorativa. I due, dopo la convalida dell’arresto, sono stati posti agli arresti domiciliari in un’altra abitazione fuori da questa regione.