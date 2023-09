SPOLTORE: E’ MORTO DON CLETO PANACCIO, PARROCO EMERITO DI SANTA TERESA

SPOLTORE – È morto questa mattina don Cleto Panaccio, parroco emerito di Santa Teresa di Spoltore.

Il sacerdote, nato a Pianella nel 1946, fu ordinato presbitero il 6 luglio 1985, “a quasi quarant’anni– ricorda monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne – Era stato un maestro di scuola elementare e proprio la sua età matura e la sua esperienza di vita hanno caratterizzato il suo ministero e quell’apertura di pensiero che lo ha reso originale e libero».

Dopo essere stato parroco per tanti anni a Villanova di Cepagatti, don Panaccio ha servito per quindici anni, dal 2002, la comunità di Santa Teresa di Spoltore, prima di lasciare per le sue condizioni di salute.

Nella chiesa parrocchiale di Santa Teresa sarà celebrato il funerale domani, giovedì 6 settembre, alle 16.