SPOLTORE ENSEMBLE: TRA I TANTI APPUNTAMENTI SPICCA LO SPETTACOLO DI PEPPE BARRA

SPOLTORE – Prosegue la 43ª edizione dello Spoltore Ensemble con direzione artistica del Maestro Giuliano Mazzoccante. La giornata di domenica 17 agosto promette di essere un’esperienza culturale vasta ed offre un programma ricchissimo che unisce teatro, musica, letteratura e arte in ogni angolo del borgo di Spoltore (Pescara).

Alle ore 18:00, gli appassionati d’arte avranno l’occasione di partecipare ad un tour conoscitivo gratuito e guidato delle mostre a cura del Dottor Matteo Colazilli; il ritrovo è nello Spazio Sociale di via Di Marzio, 4: sarà un percorso volto alla scoperta delle esposizioni allestite per l’occasione.

Alle ore 18.30 c’è l’appuntamento con Spoltore Nascosta: la Pro Loco di Spoltore – Terra dei Cinque Borghi organizza le consuete visite guidate nei luoghi privati e meno conosciuti del borgo. Appuntamento e partenza dalla sede dell’Info Point in via Dietro le Mura, presso la Biblioteca Comunale. È prevista la prenotazione al numero 350 1811922. Evento gratuito.

Alle ore 19:00, in piazza D’Albenzio ci sarà il primo appuntamento di “Letture Ensemble”, voluto dall’Assessore alla Cultura e al Turismo Nada Di Giandomenico: il primo ospite è lo scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta che presenterà il suo nuovo libro, “Il pescatore di stelle” (Rizzoli); sono previste le musiche di Sfly (Andrea Di Marcoberardino) e le letture di Diana Quaresima con l’intervento di Elisabetta Di Luca, Presidente dell’Associazione L’Accademia degli Insepolti. Evento in collaborazione con la Mondadori di Pescara presente con il banco dei libri.

Così interviene il Sindaco Chiara Trulli: “ci addentriamo nella 43esima edizione dello Spoltore Ensemble, un appuntamento che si rinnova nel segno della cultura e della valorizzazione del nostro territorio. Con il Maestro Barra e la sua arte partenopea diamo il via agli appuntamenti di Largo San Giovanni; desideriamo ringraziare gli artisti, gli organizzatori e tutti coloro che rendono possibile il Festival, anche la Fondazione PescarAbruzzo e gli sponsor con l’augurio che le serate previste possano emozionare e coinvolgere; ringrazio inoltre il pubblico che ci sceglie malgrado il periodo ricco di appuntamenti in tutto l’Abruzzo”.

A partire dalle ore 21:00 e fino a mezzanotte anche la musica animerà il borgo: il Dies Duo, composto da Paolo Esposito e Davide Di Filippo, animerà le vie del centro con le loro fisarmoniche, proponendo un emozionante viaggio sonoro che spazia dalla musica classica alle più celebri colonne sonore dei film. Anche il Fantasy Saxophone Quartet regalerà al pubblico un’esibizione coinvolgente e innovativa. Il quartetto, formato da sax soprano, alto, tenore e baritono, spazierà tra brani classici e moderni, dimostrando la versatilità dello strumento. La musica, sarà inoltre affiancata dalla capacità degli artisti di strada che per la seconda serata attraverseranno le vie del borgo.

L’appuntamento, tanto atteso, come mostrano anche le prevendite è lo spettacolo “Si tenesse vint’anne…” di Peppe Barra che sarà alle ore 21.00 a Largo San Giovanni. L’arte e la magia di Peppe Barra tornano a incantare il pubblico: il grande maestro della tradizione musicale partenopea ripropone i suoi più grandi successi in uno spettacolo che attraversa la sua straordinaria carriera. Con la sua voce inconfondibile e la sua inimitabile capacità di fondere teatro, musica e poesia, Peppe Barra porta in scena un viaggio emozionante tra le radici della cultura napoletana, reinterpretate con il suo stile unico. Un’esperienza intensa e coinvolgente, dove tradizione e innovazione si incontrano in un racconto carico di passione, ironia e suggestione. Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica d’autore e il teatro che emoziona. Con Peppe Barra ed inoltre Paolo Del Vecchio alle chitarre e mandolino, Luca Urciuolo al pianoforte e fisarmonica, Ivan Lacagnina percussioni, Sasà Pelosi al basso acustico, Francesco di Cristofaro ai fiati etnici.

Lo Spoltore Ensemble è possibile grazie anche alla Fondazione PescarAbruzzo. A partire dalle ore 18.00 del 16 agosto lungo via dei Calderai ci sarà l’infopoint per chiedere informazioni. News ai tag sui social @spoltorensembleofficial; le prevendite on line degli spettacoli serali sono su www.ciaotickets.com. Biglietti acquistabili anche la sera degli spettacoli a Largo San Giovanni, eccetto in caso di sold out, dalle ore 20.30; il 18 agosto in occasione de La Traviata l’apertura delle botteghino è alle 20.15. L’evento gode della collaborazione de L’Arca di Spoltore. Le aree parcheggio sono: Comune di Spoltore, Scuola elementare “Balbino del Nunzio” di Spoltore in via Di Marzio e piazza Unione Europea. Il borgo di Spoltore offre punti di ristoro.