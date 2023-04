SPOLTORE: FURTO CON SPACCATA RISTORANTE IL CASOLARE, ARRESTATO GIOVANE PREGIUDICATO

PESCARA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno denunciato un giovane, con precedenti penali quale responsabile di furto con conseguente spaccata nonché’ di oltraggio nei confronti degli operanti. Il fatto è avvenuto alle 3 di questa notte nel Comune Spoltore.

Il giovane ladro, in via Senna si è introdotto all’interno del ristorante “il Casolare” dapprima infrangendo la vetrata di una finestra, tale da permettergli di raggiungere il registratore di cassa asportando la somma contante in banconote per un valore di 50 euro.

Veniva quindi poco bloccato dalla pattuglia del Radiomobile che riusciva a recuperare quanto asportato all’interno del locale. Il giovane una volta fermato ha inveito contro gli operanti e quindi oltre ad essere stato denunciato per furto anche per oltraggio.

L’attività commerciale anzidetta non e’ nuova a simili episodi.