SPOLTORE: INCENDIO NEL COMPLESSO COMMERCIALE EX CITY MODA. INTERDETTO L’INGRESSO

SPOLTORE -Alle 3 di oggi, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Pescara, sono intervenute presso il complesso commerciale ex City Moda, nel comune di Spoltore, a seguito segnalazione di incendio.

Le fiamme hanno interessato uno dei locali del complesso in cui erano depositati vari capi di abbigliamento. L’incendio, prontamente circoscritto, non ha prodotto danni strutturali. Tuttavia è stato necessario interdire l’accesso al locale a causa dei pericoli indotti dagli elementi di rifinitura danneggiati dal fuoco.

Le operazioni di bonifica sono tutt’ora in corso. In fase di accertamento anche le cause dell’incendio. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto e’ intervenuto il funzionario di servizio del comando Vf, l’ispettore Morelli, e personale dei Carabinieri.